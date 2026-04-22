Rize'de açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza!

Rize'de açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana çöp döken Rize Fındıklı Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rize İl Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Belediyesi'nin bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikayetler doğrultusunda harekete geçti.

Yapılan takip ve denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesine ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi.

Vahşi depolama yaptığı belirlenen Fındıklı Belediyesine, Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca devam eden çevre kirliliği sebebiyle belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

