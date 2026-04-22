BIST 14.448
DOLAR 44,92
EURO 52,80
ALTIN 6.875,77
HABER /  DÜNYA

BM’den İran-ABD ateşkesinin uzatılmasına destek

BM’den İran-ABD ateşkesinin uzatılmasına destek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, İran ile ABD arasındaki ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Guterres ateşkesin uzatılmasının gerilimin azaltılması ve diplomasiye alan açılması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin uzatılmasını olumlu karşıladığını açıkladı. Guterres, bu kararın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik sürecin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Genel Sekreter, yaptığı yazılı değerlendirmede, ateşkesin sürdürülmesinin taraflar arasında güven artırıcı adımların atılmasına zemin hazırlayacağını ifade ederek, “Bu, gerilimin azaltılması ve İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomasi ve güven artırıcı adımlar için kritik bir alan yaratılması yönünde önemli bir adımdır” dedi.

Taraflara itidal çağrısında bulunan Guterres, mevcut sürecin korunmasının önemine işaret ederek, ateşkesi zayıflatabilecek adımlardan kaçınılması ve kalıcı çözüm için yapıcı müzakerelere odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, ABD ile İran arasındaki temaslarda Pakistan’ın arabuluculuk girişimlerini sürdürdüğünü bildirdi. Şerif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’a ateşkesin uzatılmasına yönelik kararı nedeniyle teşekkür etti.

Sharif, paylaşımında, “Trump’ın Pakistan’ın devam eden diplomatik çabaların sonuç vermesine olanak tanımak için ateşkesi uzatma talebini nazikçe kabul ettiğini” ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
