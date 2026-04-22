Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı! Sürpriz var mı ekonomistlerin beklentisi

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Gözler saat 14.00’te açıklanacak olan bu kararda. Orta Doğu’daki ateşkesin yarattığı görece iyimser hava Merkez Bankası’nın elini güçlendirirken; ekonomistler ve yabancı kuruluşlar sürpriz beklemiyor. Beklenti faizlerin sabit kalacağı yönünde.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmelerin gölgesinde bugün yılın üçüncü faiz kararını açıklıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında bir araya gelecek olan kuruldan çıkacak karar saat 14.00'da duyurulacak.

SON TOPLANTIDA PAS GEÇİLMİŞTİ

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti. Orta Doğu'da artan gerilimlerin Mart ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.



EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın, TCMB'nin 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22'si Fatih Karahan başkanlığındaki PPK toplantısından pas kararı çıkmasını bekliyor.

Ekonomistlerin 1'i 100 baz puan, 14'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılanlar ise politika faizini yüzde 37,75'e yükselmesini bekliyor.

YABANCI KURULUŞLARIN BEKLENTİLERİ

Yabancı kurumların büyük bölümü, kısa vadede TCMB'nin faiz indirimi yerine "bekle-gör" yaklaşımını benimseyerek mevcut seviyeleri koruyacağı yönünde birleşiyor.

JPMorgan Chase: Nisan toplantısında faiz indirimi beklentisini geri çekerek faizlerin sabit bırakılmasını öngörüyor; ayrıca sınırlı da olsa faiz artışı ihtimalinin tamamen dışlanmadığına dikkat çekiyor.

Citi (Citigroup): Para politikasında daha temkinli bir çizgiye geçildiğini vurguluyor ve bu nedenle TCMB'nin toplantıyı pas geçerek faizi değiştirmeyeceğini düşünüyor.

Goldman Sachs: Goldman analistleri de İran'daki savaşın sürmesi veya enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda faizlerin yeniden artırılabileceğine işaret ediyor. Analistler, 22 Nisan'daki PPK'da 300 baz puanlık bir faiz artışı ihtimaline dikkat çekiyor.

HSBC: Politika faizinde yakın vadede değişiklikten ziyade temkinli duruşun sürmesini, olası adımların ise daha ileri döneme bırakılmasını bekliyor.

Morgan Stanley: Enflasyon görünümü netleşene kadar TCMB'nin aceleci davranmayacağı ve faiz tarafında sınırlı hareket alanı bırakacağı görüşünü paylaşıyor.