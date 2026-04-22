14 yıllık şirket konkordato talep etti

Türkiye’nin fındık ve fıstık ezmesi pazarındaki önemli oyuncularından DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda, mali dengesini korumak amacıyla mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, 14 yıllık geçmişe sahip şirketler ve sahipleri hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Abone ol

2012 yılının sonunda Ünye’de temelleri atılan ve bugün faaliyetlerini Fatsa’da dev bir tesisle sürdüren DKC Grup Gıda Sanayi A.Ş., finansal borçlarını yapılandırmak üzere yargı yoluna gitti. Özellikle "Nut Master" markasıyla raflarda yer alan fındık kreması, fındık ve yer fıstığı ezmesi gibi stratejik ürünlerin üreticisi olan şirket, konkordato zırhına büründü.

ŞİRKET SAHİPLERİ DE KORUMA ALTINDA

Fatsa 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararda, sadece tüzel kişilikler değil, şirket ortakları da süreç kapsamına alındı. DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda ile birlikte şirket sahipleri Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar hakkında da 3 aylık geçici mühlet kararı tesis edildi. 51 milyon liralık sermayesiyle dikkat çeken grubun, bu süreçte ticari faaliyetlerini sürdürürken borçlarını yeniden yapılandırması hedefleniyor.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme heyeti, şeffaflık ilkesi gereği alacaklılara yönelik kritik bir uyarıda bulundu. İlandan itibaren başlayan 7 günlük kesin süre içerisinde alacaklıların; konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri hatırlatıldı.

PAZAR PAYI VE SEKTÖREL YANSIMALAR

Marketlerin reyonlarında en çok tercih edilen "fiyat/performans" ürünleri arasında yer alan Nut Master ve DKC Grup ürünlerinin akıbeti, perakende sektöründe de merak konusu oldu. Sektör analizcileri, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve finansman maliyetlerindeki artışın, özellikle yüksek işlem hacmine sahip yerel üreticiler üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Konkordato sürecinin, üretimin devamlılığı ve istihdamın korunması adına kritik bir dönemeç olduğu değerlendiriliyor.