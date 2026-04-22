Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde

Türk tekstil sektöründe artan maliyetler ve finansman krizi bir devi daha vurdu. 1973 yılından bu yana Perspective markasıyla dünyaya açılan Kelebek Tekstil, mali darboğazı aşamayınca konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün yarım asırlık oyuncularından biri olan ve Perspective markasıyla tanınan Kelebek Tekstil ile Kelebek Mağazacılık, içinde bulundukları finansal darboğazı aşabilmek adına yargıya başvurdu. Sektörde artan üretim maliyetleri ve kredi musluklarının daralmasıyla yükselen finansman krizi, köklü devin konkordato talebinde bulunmasına neden oldu.

MAHKEMEDEN ÜÇ AYLIK KORUMA KALKANI

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruyu inceleyen heyet, şirketlerin mali sürdürülebilirliğini koruma altına almak amacıyla kritik bir karar verdi. Mahkeme, Kelebek Tekstil ve Kelebek Mağazacılık hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı tesis etti.

Bu yasal süreç boyunca:

Şirketlerin borç ödemeleri durdurulacak ve icra takipleri askıya alınacak.

Mali yapı, atanacak olan uzmanlar tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutulacak.

Ticari faaliyetler, yargı denetimi ve yasal kısıtlamalar çerçevesinde devam edecek.

1973’TEN BUGÜNE: KÜRESEL YOLCULUKTAN DARALMAYA

Temelleri 1973 yılında atılan Kelebek Tekstil, Türk hazır giyim dünyasının en köklü temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Özellikle kadın giyiminde uzmanlaşan ve amiral gemisi olan Perspective markasıyla büyük bir atılım gerçekleştiren grup, bir dönem küresel ölçekte devasa bir ağa ulaşmıştı.

BirGün'de yer alan habere göre; geçmiş yıllarda yakaladığı ivmeyle 42 farklı ülkede operasyon yürüten marka, dünya genelinde 100’ü aşkın satış noktasında tüketiciyle buluşarak ihracat kanadında önemli bir başarı sergilemişti.

GÜNCEL DURUM VE MAĞAZA AĞI

Gelinen noktada şirketin operasyonel hacminde stratejik bir daralma gözlemleniyor. Güncel verilere göre Kelebek Grubu, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Orta Asya ağırlıklı bir coğrafyada varlığını sürdürüyor. Şirketin bugün itibarıyla;

Dubai, Irak, İran, Mısır, Filistin, Kosova ve Özbekistan gibi pazarlarda aktif olduğu,

Toplamda ise 20 mağaza üzerinden perakende faaliyetlerini yürüttüğü kaydediliyor.