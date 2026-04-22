ABD Başkanı Trump, İran'la geçici ateşkesi uzattığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu. İran'ın, ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde bir talebi olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusundaki belirsizlik sürerken, Truth Social hesabından önemli bir açıklama yaptı. Trump, İran yönetiminin "bölünmüş" olduğunu savunarak, Pakistan'ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, bugün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

İran basını: Ateşkesin uzatılmasını İran talep etmedi

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran'ın, ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde bir talebi olmadığı belirtildi.

Haberde ayrıca Hürmüz Boğazı'nda ablukanın sürmesinin ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının devam ettiği anlamına geldiği ve İran'ın, deniz ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nı açmayacağı kaydedildi.

Geçici ateşkesi uzatan Trump'a teşekkür etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la geçici ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.Şerif, "Her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesini ve çatışmaya kalıcı bir son vermek amacıyla İslamabad'da yapılması planlanan ikinci tur müzakerelerinde kapsamlı bir 'barış anlaşmasına' varılmasını içtenlikle umuyorum." ifadesini kullandı.