Donald Trump: İran ile ateşkesi uzattık

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.

ABD ile İran arasında kalıcı bir barış konusunda henüz anlaşma sağlanamazken, silahların yeniden patlayabileceği gündemdeydi.

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkesin bitmesine kısa bir süre kala Donald Trump'tan sürpriz bir açıklama geldi.

TRUMP DUYURDU

Ateşkes müzakerelerinin ikinci turuyla ilgili muamma sürerken, Trump yeniden ateşkes kararı aldı.

"ATEŞKESİ UZATTIK, ABLUKA SÜRECEK"

Pakistan'ın da talebi üzerine İran ile ateşkesi süresiz uzattığını belirten Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi.

Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım.

İRAN, MÜZAKERE İÇİN ABD'NİN ABLUKAYI KALDIRMASINI ŞART KOŞMUŞTU

Öte yandan İran, müzakerelerin ikinci turuna katılmak için ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını şart koşmuştu. 

İran medyası, Tahran'ın yarın müzakereler için İslamabad’a gitmeyeceğini Pakistan aracılığıyla ABD’ye ilettiğini ileri sürmüştü.

İran'ın BM Büyükelçisi, ABD'nin İran'a deniz ablukasını kaldırıl kaldırmaz Tahran'ın İslamabad görüşmelerine başlayabileceğini söyledi.

