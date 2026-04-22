MSB açıkladı: Eğitim uçuşu yapan helikopter kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterinin Ankara Temelli’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 Ağır Nakliye Helikopterinin eğitim uçuşu sırasında Ankara Temelli'de kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD basını: JD Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı
ABD basını: JD Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı
Bakan Memişoğlu: Her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti
Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti
Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'a tebrik telefonu!
Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'a tebrik telefonu!
Orgeneral Bayraktaroğlu, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Orgeneral Bayraktaroğlu, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Bakan Kurum: Tecrübemizi tüm dünyaya aktarmak istiyoruz
Bakan Kurum: Tecrübemizi tüm dünyaya aktarmak istiyoruz
Sayıştay Daire Başkanlığında görev değişimi
Sayıştay Daire Başkanlığında görev değişimi
Rıza Kayaalp tarihe geçti! 13. kez Avrupa şampiyonu oldu
Rıza Kayaalp tarihe geçti! 13. kez Avrupa şampiyonu oldu
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamda güvenliğini sağlamak küresel bir sorumluluktur
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamda güvenliğini sağlamak küresel bir sorumluluktur
Siber devriye ile dijital mecralara yoğun takip: 170 tutuklama
Siber devriye ile dijital mecralara yoğun takip: 170 tutuklama
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
Yusuf İbiş'ten CHP'ye video klipli gönderme: Asla yenemezsiniz
Yusuf İbiş'ten CHP'ye video klipli gönderme: Asla yenemezsiniz