Siber devriye ile dijital mecralara yoğun takip: 170 tutuklama

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından 81 ilde siber devriye faaliyetleri sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 170'i tutuklandı. Provokatif içerik paylaştığı belirlenen 2 bin 409 URL adresine erişim engeli getirildi.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, okul saldırılarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı siber suçlarla mücadele birimleri, sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, dezenformasyon faaliyeti yürüten ve suçluyu öven hesaplara yönelik sanal devriye gerçekleştirdi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, 1140'ı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 1369 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yakalanan kişilerden 469'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında provokatif paylaşım yapan ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 170 kişi tutuklandı, 39 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Ekipler, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 uzun namlulu silah, 97 tüfek, 32 tabanca, 44 kurusıkı tabanca, 104 kesici ve delici alet, 2 bin 367 fişek, 436 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Telegram grupları üzerinden faaliyet gösterdiği belirlenen 148 kanal kapatıldı. 2 bin 409 URL adresine erişim engeli getirildi ve provokatif içerikli paylaşım yapan 297 hesap yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

