Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede normal sürede gol çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti. 120+2. dakikada Jevtovic'in penaltı golüyle 1-0 kazanan Konyaspor yarı finale yükselirken, Fenerbahçe turnuvaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finak mücadelesinde Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 90 dakikasında gol sesi çıkmadı.
Tek maçlık eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada kazananı belirlemek için maç uzatmalara gitti. Maçın 120+2. dakikasında Konyaspor, Jevtovic'in penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken Fenerbahçe turnuvaya veda etti.
Konyaspor yarı finalde Beşiktaş - Alanyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.
Konyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
120'Son düdük geldi ve Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
120'GOL! Penaltı atışında topun başına geçen Jevtovic Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
120'Pozisyonu VAR'da izleyen hakem penaltı kararı verdi.
118'VAR odasıyla görüşen hakem pozisyonu izlemeye karar verdi.
93'Fred ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Fred'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
113'Brown sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunma Talisca'dan önce davranarak topu kafayla uzaklaştırdı.
106'İkinci uzatma devresi başladı.
105'İlk uzatma devresi sona erdi.
91'İlk uzatma devresi başladı.
90'Son düdük geldi ve maç uzatmalara gitti.
90'Maçın sonunda en az 6 dakika daha oynanacak.
71'Levent sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Fred'in vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
61'Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında Talisca'nın vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
50'Sol kanattan atağa çıkan Musaba son çizgiye indi ancak topu auta çıktı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
37'Sol çaprazda topla buluşan Bardhi uzak mesafeden kaleyi düşündü. Bardhi'nin şutunda Ederson gole izin vermedi.
32'Oosterwolde sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı topu kaleci ileri çıkarak aldı.
22'Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
14'Ceza sahasının solunda topla buluşan İsmail kale önüne çevirdi. Ön direkte Adil'in müdahalesiyle top kornere gitti.
10'Deniz'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
6'Levent sol kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Skriniar'ın kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Konyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif