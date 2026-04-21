BIST 14.375
DOLAR 44,88
EURO 52,72
ALTIN 6.787,45
HABER /  SPOR

Potanın Perileri'nin Dünya Kupası rakipleri belli oldu

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi Berlin’de gerçekleştirildi ve Türkiye C Grubu’nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile eşleşti.

Abone ol

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın kura çekimi Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk'te gerçekleştirildi.

Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katıldı.

Potanın Perileri, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko'yla ile eşleşti.

FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek.

Format

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda 16 takım 4 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar direkt olarak çeyrek finale yükselecek.

İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise eleme maçları oynayacak.

Çeyrek final, yarı final ve final tek maç üzerinden oynanacak.

Berlin'de düzenlenecek organizasyonda maçlar Max Schmeling Spor Salonu ve Berlin Arena'da oynanacak.

