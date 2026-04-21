İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e tepki: Ağır bir iftiradır

İletişim Başkanı Duran, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak dile getirdiği mesnetsiz iddialar, siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır bir iftiradır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dile getirdiği iddiaları, "mesnetsiz" olarak niteleyen Duran, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak dile getirdiği mesnetsiz iddialar, siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır bir iftiradır. Gerçekler ortadayken, iftira üzerinden algı üretmeye çalışan bu çirkin yaklaşımı reddediyorum, kınıyorum. Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla 'dost' olarak nitelendirmek, CHP'nin kendi seçmenini dahi sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Gazze'yi, Filistin'in haklı mücadelesini her platformda kararlılıkla savunmuş, soykırım şebekesi Netanyahu ve hükümetine karşı en sert tepkiyi vermiş bir liderdir. Türkiye, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmaya; adaleti ve hakkaniyeti savunmaya kararlılıkla devam edecektir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alarak, "Onlar Trump ile, Trump'ın desteklediği Netanyahu ile aynı saftalar" ifadelerini kullanmıştı.

