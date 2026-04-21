Meteoroloji'den İzmir dahil 6 ile sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 6 ilde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle uyarıda bulundu.

Sıcaklıkların düşüyor, sağanak geliyor. İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

İZMİR DAHİL 6 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Paylaşımda, yarın İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise yerel kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Ayrıca paylaşımda, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYİOR

Sıcaklıkların çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altına düşeceği, cuma günü ise tekrar mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
Altın düştü! Kapanış rakamları belli oldu
Altın düştü! Kapanış rakamları belli oldu
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki harita faaliyetlerine ilişkin açıklama
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki harita faaliyetlerine ilişkin açıklama
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e "Netanyahu" tepkisi
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e "Netanyahu" tepkisi
Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası asılsız paylaşımlara gözaltı
Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası asılsız paylaşımlara gözaltı
Satışa sunulan pirincin üstündeki görüntü mide bulandırdı! Markete büyük ceza
Satışa sunulan pirincin üstündeki görüntü mide bulandırdı! Markete büyük ceza
AK Partili Faruk Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Partili Faruk Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Semih Yalçın duyurdu! MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi
Semih Yalçın duyurdu! MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi
Ara seçim çağrısı yapan Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözler
Ara seçim çağrısı yapan Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözler
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan "Gülistan Doku" dosyasıyla ilgili değerlendirme
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan "Gülistan Doku" dosyasıyla ilgili değerlendirme
Trump'tan olası ateşkes görüşmeleri öncesi açıklama
Trump'tan olası ateşkes görüşmeleri öncesi açıklama
Asansör kazasında ölen Zeren'in ailesini isyan ettiren karar
Asansör kazasında ölen Zeren'in ailesini isyan ettiren karar