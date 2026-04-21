Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e "Netanyahu" tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in paylaşımında yer alan ifadeler;

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli’den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel’in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır.

Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir. Özgür Özel zihniyeti, Hamas’a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan hadsiz cümleleri Gazze’de, Batı Şeria’da veya Kudüs’te kursun bakalım ve Filistinli kardeşlerimizden alacağı cevabı o zaman görsün.

Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin “Netanyahu zihniyetinin işbirlikçisi” olarak bakacağı çok nettir."

Satışa sunulan pirincin üstündeki görüntü mide bulandırdı! Markete büyük ceza
AK Partili Faruk Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Semih Yalçın duyurdu! MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi
Ara seçim çağrısı yapan Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözler
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan "Gülistan Doku" dosyasıyla ilgili değerlendirme
Trump'tan olası ateşkes görüşmeleri öncesi açıklama
Asansör kazasında ölen Zeren'in ailesini isyan ettiren karar
İstanbul'da dehşet! Eşini öldürüp polisi aradı
Eren Erdem hakkında hapis cezası
İran'dan cesur hamle! Ablukaya rağmen petrol tankerini geçirdi
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu
Ursula von der Leyen'in Türkiye ile ilgili tuhaf çıkışına ilişkin AB'den açıklama
