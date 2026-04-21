Okul saldırıları sonrası flaş gelişme: Meclis Komisyonu kurulacak!

Okul saldırıları ve dijital ortamlarda karşılaşılan risklerle ilgili Meclis Komisyonu kurulacak.

Türkiye genelinde son aylarda okullarda artış gösteren ve can kayıplarına kadar varan şiddet olayları Meclis çatısı altında en üst perdeden ele alınıyor.

Meclis Genel Kurulu’nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklerin tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon 22 üyeden oluşacak ve 3 ay sürekle çalışacak.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmış, saldırgan 14 yaşındaki İsa Mersinli de hayatını kaybetmişti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Ömer Ket isimli eski bir öğrenci, pompalı tüfekle girdiği okulda silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen, kantin görevlisi ve polisin bulunduğu toplam 16 kişi yaralanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Potanın Perileri'nin Dünya Kupası rakipleri belli oldu
Potanın Perileri'nin Dünya Kupası rakipleri belli oldu
Konyaspor - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Konyaspor - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu!
Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu!
AB'den skandal Türkiye açıklamasında geri adım
AB'den skandal Türkiye açıklamasında geri adım
Meteoroloji'den İzmir dahil 6 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İzmir dahil 6 ile sarı kodlu uyarı
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
Altın düştü! Kapanış rakamları belli oldu
Altın düştü! Kapanış rakamları belli oldu
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki harita faaliyetlerine ilişkin açıklama
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki harita faaliyetlerine ilişkin açıklama
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e "Netanyahu" tepkisi
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e "Netanyahu" tepkisi
Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası asılsız paylaşımlara gözaltı
Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası asılsız paylaşımlara gözaltı
Satışa sunulan pirincin üstündeki görüntü mide bulandırdı! Markete büyük ceza
Satışa sunulan pirincin üstündeki görüntü mide bulandırdı! Markete büyük ceza
AK Partili Faruk Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Partili Faruk Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki