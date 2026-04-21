Okul saldırıları sonrası flaş gelişme: Meclis Komisyonu kurulacak!

Okul saldırıları ve dijital ortamlarda karşılaşılan risklerle ilgili Meclis Komisyonu kurulacak.

Türkiye genelinde son aylarda okullarda artış gösteren ve can kayıplarına kadar varan şiddet olayları Meclis çatısı altında en üst perdeden ele alınıyor.

Meclis Genel Kurulu’nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklerin tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon 22 üyeden oluşacak ve 3 ay sürekle çalışacak.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmış, saldırgan 14 yaşındaki İsa Mersinli de hayatını kaybetmişti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Ömer Ket isimli eski bir öğrenci, pompalı tüfekle girdiği okulda silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen, kantin görevlisi ve polisin bulunduğu toplam 16 kişi yaralanmıştı.