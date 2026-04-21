AB'den skandal Türkiye açıklamasında geri adım

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'yi "hasım" ülkelerle aynı grupta zikrederek diplomatik skandala neden olmuştu. Büyük tepkilerin ardından AB'de geri adım attı...

Von der Leyen'in Avrupa’nın geleceğini "Rus, Türk veya Çin etkisinden uzak tutma" hedefiyle ilişkilendirmesi, Brüksel koridorlarında gerilimi zirveye taşıdı.

"BAŞKAN TÜRKİYE'NİN ADAY ÜLKE OLDUĞUNUN FARKINDA MI?"

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Şerife Çetin, Brüksel'deki günlük basın toplantısında AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho’yu terleten sorular yöneltti.

AB'DEN GERİ ADIM: "ETKİSİNİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

Yükselen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, Von der Leyen'in sözlerini "yumuşatmaya" çalıştı.

Pinho, Başkan'ın Türkiye’ye yönelik ifadelerinin bağlamından koparıldığını ima ederek şu savunmayı yaptı:

"Aslında Başkan katıldığı etkinlikte Türkiye’ye atıfta bulundu. Burada söylenen şudur: Türkiye, aday ülke olarak bulunduğu bölgede ek bir sorumluluğa sahiptir ve bu bölgedeki etkisini göz ardı etmiyoruz."

"TÜRKİYE AB DEĞERLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMELİ"

Pinho, von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik atfının aslında Batı Balkanlar bağlamında yapıldığını iddia etti. Türkiye’nin bölgedeki gücünü kabul eden ancak bu gücü Brüksel'in sınırları içinde tutmaya çalışan Pinho, "Türkiye’nin AB değerleri doğrultusunda hareket etmesi beklenmektedir. Başkan'ın atfının bağlamı buydu" değerlendirmesinde bulunarak skandal ifadeleri toparlamaya çalıştı.

VON DER LEYEN NE DEMİŞTİ?

Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan Ursula von der Leyen, AB'nin genişlemesini savunurken şu ifadeleri kullanmıştı:

Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz."