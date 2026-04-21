Altın düştü! Kapanış rakamları belli oldu

Altın düştü! Kapanış rakamları belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 905 bin 500 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 825 bin lira, en yüksek 6 milyon 952 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 905 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 928 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 429 milyon 129 bin 393,03 lira, işlem miktarı ise 496,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 570 milyon 419 bin 389,78 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Demaş Kuyumculuk olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki harita faaliyetlerine ilişkin açıklama
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki harita faaliyetlerine ilişkin açıklama
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e "Netanyahu" tepkisi
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e "Netanyahu" tepkisi
Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası asılsız paylaşımlara gözaltı
Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası asılsız paylaşımlara gözaltı
Satışa sunulan pirincin üstündeki görüntü mide bulandırdı! Markete büyük ceza
Satışa sunulan pirincin üstündeki görüntü mide bulandırdı! Markete büyük ceza
AK Partili Faruk Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Partili Faruk Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Semih Yalçın duyurdu! MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi
Semih Yalçın duyurdu! MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi
Ara seçim çağrısı yapan Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözler
Ara seçim çağrısı yapan Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözler
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan "Gülistan Doku" dosyasıyla ilgili değerlendirme
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan "Gülistan Doku" dosyasıyla ilgili değerlendirme
Trump'tan olası ateşkes görüşmeleri öncesi açıklama
Trump'tan olası ateşkes görüşmeleri öncesi açıklama
Asansör kazasında ölen Zeren'in ailesini isyan ettiren karar
Asansör kazasında ölen Zeren'in ailesini isyan ettiren karar
İstanbul'da dehşet! Eşini öldürüp polisi aradı
İstanbul'da dehşet! Eşini öldürüp polisi aradı
Eren Erdem hakkında hapis cezası
Eren Erdem hakkında hapis cezası