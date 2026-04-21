Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu!

Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 71 kiloda ilk hakkında yaptığı 185 kiloluk kaldırışıyla silkmede ve toplamda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 185 kilo, toplamda ise 332 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 147 kiloyla bronz madalya elde etti.

Aynı sıklette mücadele eden Engin Kara ise koparmada 143 kiloyla altıncı, silkmede 164 kiloyla dokuzuncu sırayı alırken, toplamda 307 kiloyla organizasyonu altıncı sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör ve erkekler 79 kiloda Kaan Kahriman podyuma çıkacak.

ÖNCEKİ HABERLER
AB'den skandal Türkiye açıklamasında geri adım
AB'den skandal Türkiye açıklamasında geri adım
Meteoroloji'den İzmir dahil 6 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İzmir dahil 6 ile sarı kodlu uyarı
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
Altın düştü! Kapanış rakamları belli oldu
Altın düştü! Kapanış rakamları belli oldu
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki harita faaliyetlerine ilişkin açıklama
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki harita faaliyetlerine ilişkin açıklama
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e "Netanyahu" tepkisi
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e "Netanyahu" tepkisi
Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası asılsız paylaşımlara gözaltı
Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası asılsız paylaşımlara gözaltı
Satışa sunulan pirincin üstündeki görüntü mide bulandırdı! Markete büyük ceza
Satışa sunulan pirincin üstündeki görüntü mide bulandırdı! Markete büyük ceza
AK Partili Faruk Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Partili Faruk Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Semih Yalçın duyurdu! MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi
Semih Yalçın duyurdu! MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi
Ara seçim çağrısı yapan Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözler
Ara seçim çağrısı yapan Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır sözler
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan "Gülistan Doku" dosyasıyla ilgili değerlendirme
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan "Gülistan Doku" dosyasıyla ilgili değerlendirme