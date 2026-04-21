Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu!

Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 71 kiloda ilk hakkında yaptığı 185 kiloluk kaldırışıyla silkmede ve toplamda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 185 kilo, toplamda ise 332 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 147 kiloyla bronz madalya elde etti.

Aynı sıklette mücadele eden Engin Kara ise koparmada 143 kiloyla altıncı, silkmede 164 kiloyla dokuzuncu sırayı alırken, toplamda 307 kiloyla organizasyonu altıncı sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör ve erkekler 79 kiloda Kaan Kahriman podyuma çıkacak.