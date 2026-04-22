DÜNYA

İran’da, İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen 1 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı’na göre, Mossad için casusluk yapan ve idam cezası İran Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan Ferid Mehdi isimli mahkumun cezası infaz edildi.

Mehdi, İran’da Pasif Savunma Komitesi’nde üst düzey yönetici olarak çalışırken, sosyal medya üzerinden Mossad ile iletişime geçerek, çalıştığı kurumdaki tüm hassas bilgileri İsrail’e aktarmakla suçlanmıştı.

