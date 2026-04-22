BIST 14.375
DOLAR 44,92
EURO 52,79
ALTIN 6.866,95
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığına ait helikopter kaza kırıma uğradı

Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığına ait helikopter kaza kırıma uğradı

MSB, Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 Ağır Nakliye Helikopterinin eğitim uçuşu sırasında Ankara Temelli'de kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 Ağır Nakliye Helikopterinin eğitim uçuşu sırasında Ankara Temelli'de kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Temelli'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin, "Personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir." açıklamasında bulundu.

Helikopterde incelemeler sürüyor

Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Doğal Afetler Arama Kurtarma timi ile askeri yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan 5 personelin etkilendiğini ve hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

Helikopterde incelemelerin devam ettiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sıkıntı yok. Askeri bir helikopter olduğu için kaza-kırım heyeti de gelecek. Eğitim uçuşu yaparken, tam yere ineceği sırasında oluyor. Kara Kuvvetleri Komutanımız da geldi. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici."

ÖNCEKİ HABERLER
