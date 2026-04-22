Erdoğan'dan, Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan ve tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek'i yenerek 13. şampiyonluğuna ulaşan ve Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan Rıza'yı telefonla aradı.

 "ŞAMPİYONLUĞUN BİZİ MUTLU ETTİ"

Rıza Kayaalp'e telefonu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyonluğun bizi mutlu etti. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rekor oldu, seni tebrik ediyorum. Ailene selamlar. Sağ ol var ol. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp de Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Sayın Cumhurbaşkanım rekoru kırdık. Bize tesis sözü verdiniz biz de size rekor sözü verdik. Sözümüzde durduk. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

