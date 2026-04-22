Uşak Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme

Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.