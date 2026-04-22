Kahramanmaraş'taki okul saldırısı! Saldırganın annesi de tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, okuldaki silahlı saldırıyı gerçekleştiren fail hakkında iki psikoloğun olaydan önceki tarihlerde çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunduğunu, tutuklanan anne P.P.M'nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan 2026 tarihinde Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya yönelik olarak kamuoyu bilgilendirildi.

Olayın faili İsa Aras Mersinli'nin dosyaya yansıyan sağlık sorunlarının tespitine yönelik tüm bilgi ve belgelerin sağlık kuruluşlarından temin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu evrakların yapılan incelenmesi neticesinde, resmi ve özel 2 kurumda görevli iki psikoloğun olay tarihinden önceki tarihlerde İsa Aras Mersinli'nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmalarına rağmen anne P.P.M'nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığı tespit edilmişti. Bu şekilde failin ölüm ve yaralama eylemlerini gerçekleştirmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen psikolojik rahatsızlıklarının tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiği tespit olunmuştur. Bu doğrultuda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheli P.P.M'nin somut olaydaki ihmali eylemi ve bu ihmal neticesi oluşan neticenin vehameti hususları dikkate alınarak tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevki yapılmıştır. Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgu neticesi, P.P.M'nin CMK 100 maddesi gereğince tutuklanmasına karar verilerek şüphelinin Ceza İnfaz Kurumlarına teslimi sağlanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."

Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra anne ve baba gözaltına alınmış, baba tutuklanmış, anne ise serbest bırakılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Babalık izni TBMM'de kabul edildi! 5 günden 10 güne çıkarıldı
Babalık izni TBMM'de kabul edildi! 5 günden 10 güne çıkarıldı
Akın Gürlek’ten Gülistan Doku soruşturması açıklaması: Tek uğraşımız...
Akın Gürlek’ten Gülistan Doku soruşturması açıklaması: Tek uğraşımız...
Donald Trump: İran ile ateşkesi uzattık
Donald Trump: İran ile ateşkesi uzattık
MSB açıkladı: Eğitim uçuşu yapan helikopter kaza kırıma uğradı
MSB açıkladı: Eğitim uçuşu yapan helikopter kaza kırıma uğradı
ABD basını: JD Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı
ABD basını: JD Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı
Bakan Memişoğlu: Her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti
Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti
Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'a tebrik telefonu!
Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'a tebrik telefonu!
Orgeneral Bayraktaroğlu, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Orgeneral Bayraktaroğlu, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Bakan Kurum: Tecrübemizi tüm dünyaya aktarmak istiyoruz
Bakan Kurum: Tecrübemizi tüm dünyaya aktarmak istiyoruz
Sayıştay Daire Başkanlığında görev değişimi
Sayıştay Daire Başkanlığında görev değişimi
Rıza Kayaalp tarihe geçti! 13. kez Avrupa şampiyonu oldu
Rıza Kayaalp tarihe geçti! 13. kez Avrupa şampiyonu oldu