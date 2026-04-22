HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

24 Nisan’da okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

24 Nisan’da okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrilirken, milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği “24 Nisan Cuma günü okullar tatil mi?” sorusunun yanıtı netleşti.

Türkiye genelinde 23 Nisan coşkusu yaşanmaya hazırlanırken, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yayılan "24 Nisan tatil olacak" iddialarına ilişkin resmi takvim hatırlatması yapıldı.

Hafta ortasına denk gelen resmi tatilin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği konusu, MEB'in çalışma programıyla cevap buldu.

24 NİSAN 2026 CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre; 24 Nisan Cuma günü okullar tatil değil.

23 Nisan Perşembe günü tüm resmi kurumlar ve okullar bir günlük yasal tatil yapacak ancak cuma günü eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek.

BM’den İran-ABD ateşkesinin uzatılmasına destek
BM’den İran-ABD ateşkesinin uzatılmasına destek
Rize'de açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza!
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında karaborsa bilet satıldığı iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı
Alman efsane basketbolcu Nowitzki'den Hidayet Türkoğlu'na övgü yağmuru
450 bin suçluya biyometrik takip: Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak
Fenerbahçe'den derbi için federasyona başvuru
İran’da, İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi
Uşak Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme
Erdoğan'dan, Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
Tunceli'de o dönem görev yapan emniyet ve valilik personeline inceleme