24 Nisan’da okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrilirken, milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği “24 Nisan Cuma günü okullar tatil mi?” sorusunun yanıtı netleşti.

Türkiye genelinde 23 Nisan coşkusu yaşanmaya hazırlanırken, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yayılan "24 Nisan tatil olacak" iddialarına ilişkin resmi takvim hatırlatması yapıldı.

Hafta ortasına denk gelen resmi tatilin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği konusu, MEB'in çalışma programıyla cevap buldu.

24 NİSAN 2026 CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre; 24 Nisan Cuma günü okullar tatil değil.

23 Nisan Perşembe günü tüm resmi kurumlar ve okullar bir günlük yasal tatil yapacak ancak cuma günü eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek.