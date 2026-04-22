Büyük Motorin indirimini eşel mobil yedi! 2.33 TL'lik indirim kuruşa düştü
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçti.Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 98,38 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta yansıdı. Ancak devreye giren "eşel mobil" sistemi nedeniyle bu tutarın büyük kısmı Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) kesilecek ve pompa fiyatlarına yansıyacak indirim 58-59 kuruş seviyesinde kalacak.
Dün 101,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,48 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün 98,38 dolar oldu. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Fakat vatandaşın beklediği büyük düşüş vergi sistemine takıldı.
2,33 TL'LİK İNDİRİM NEDEN 58 KURUŞ OLDU?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, küresel piyasalardaki düşüşe bağlı olarak Türkiye'de motorin litre fiyatında 2,33 TL'lik bir indirim hesaplandı. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve devletin vergi kaybını önlemek amacıyla uygulanan "eşel mobil" sistemi devreye girdi.Sistemin işleyiş kuralı gereği, hesaplanan bu 2,33 TL'lik dev indirimin yüzde 75'i devletin feragat ettiği ÖTV'nin karşılanması için kesilecek.
İndirimin geriye kalan sadece yüzde 25'lik kısmı pompa satış fiyatına yansıtılacak. Böylece, bu gece yarısından (23 Nisan) itibaren motorinin litre fiyatında 58 ile 59 kuruş arasında bir düşüş gerçekleşecek. Benzin ve LPG (Otogaz) gruplarında ise şu an için bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul( Avrupa yakası)
Benzin:62.70 TL/LT
Motorin:71.59 TL/LT
LPG:34.99 TL/LT
İstanbul (Anadolu yakası)
Benzin: 62.56 TL/LT
Motorin: 71.45 TL/LT
LPG:34.39 TL/LT