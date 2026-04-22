Büyük Motorin indirimini eşel mobil yedi! 2.33 TL'lik indirim kuruşa düştü

İndirimin geriye kalan sadece yüzde 25'lik kısmı pompa satış fiyatına yansıtılacak. Böylece, bu gece yarısından (23 Nisan) itibaren motorinin litre fiyatında 58 ile 59 kuruş arasında bir düşüş gerçekleşecek. Benzin ve LPG (Otogaz) gruplarında ise şu an için bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul( Avrupa yakası)

Benzin:62.70 TL/LT

Motorin:71.59 TL/LT

LPG:34.99 TL/LT