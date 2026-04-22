Fenerbahçe kupaya veda etti, Rıdvan Dilmen verdi veriştirdi: Böyle şey olur mu?

Fenerbahçe, Konyaspor’a uzatmada yediği penaltı golüyle kupaya veda etti. Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından gece yarısı yaptığı paylaşımda yaşanan bu duruma tepki gösterirken, elenmenin nedeninin sadece bu maç olmadığını vurguladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatma dakikalarına taşındı.

Uzatma bölümünde de uzun süre gol sesi çıkmazken, Konyaspor aradığı fırsatı maçın son anlarında yakaladı. 120+2. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Jevtovic, hata yapmayarak takımını yarı finale taşıyan isim oldu. Bu golle birlikte Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti.

Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Deneyimli yorumcu, elenmenin yalnızca bu maçla sınırlı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Bjk maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal!!! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupa da 4 büyüklerden üçü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!!!"

