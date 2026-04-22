BIST 14.442
DOLAR 44,92
EURO 52,82
ALTIN 6.880,14
HABER /  DÜNYA

İran'da 'casus' avı: Bir kişi idam edildi

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen 1 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Abone ol

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı’na göre, Mossad için casusluk yapan ve idam cezası İran Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan Ferid Mehdi isimli mahkumun cezası infaz edildi.

Mehdi, İran’da Pasif Savunma Komitesi’nde üst düzey yönetici olarak çalışırken, sosyal medya üzerinden Mossad ile iletişime geçerek, çalıştığı kurumdaki tüm hassas bilgileri İsrail’e aktarmakla suçlanmıştı. 

İki gün önce de Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen 2 kişinin cezasının infaz edildiği bildirilmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
BM’den İran-ABD ateşkesinin uzatılmasına destek
BM’den İran-ABD ateşkesinin uzatılmasına destek
Rize'de açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza!
Rize'de açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza!
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında karaborsa bilet satıldığı iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında karaborsa bilet satıldığı iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı
Alman efsane basketbolcu Nowitzki'den Hidayet Türkoğlu'na övgü yağmuru
Alman efsane basketbolcu Nowitzki'den Hidayet Türkoğlu'na övgü yağmuru
450 bin suçluya biyometrik takip: Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak
450 bin suçluya biyometrik takip: Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak
Fenerbahçe'den derbi için federasyona başvuru
Fenerbahçe'den derbi için federasyona başvuru
İran’da, İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi
İran’da, İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi
Uşak Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme
Uşak Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme
Erdoğan'dan, Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
Erdoğan'dan, Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
Tunceli'de o dönem görev yapan emniyet ve valilik personeline inceleme
Tunceli'de o dönem görev yapan emniyet ve valilik personeline inceleme