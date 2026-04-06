İran ABD ile anlaşmayı kabul ediyor mu? Son dakika açıklaması var

İRAN savaşında bugün son dakika gelişmeler var. ABD ve İran arasında arabulucularla götürülen ateşkes anlaşmasıyla ilgili Tahran'dan açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'nın hemen açılmasını içeren anlaşmayı İran aşırı buldu. İran Dışişleri Sözcü'nden gelen açıklama "ABD ile görüşmeleri' doğrulaması açısından ise önemli...

İRAN savaşında ara bulucu olan Pakistan yönetimi İran ile ABD arasındaki çatışmaları sona erdirecek kapsamlı bir plan hazırladı. İran ve ABD anlaşırsa hemen ateşkes devreye girecek ve Hürmüz Boğazı açılacak. İran yönetiminin bu teklife vereceği yanıt merak ediliyordu. Tahran yönetiminden son dakika açıklaması geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, diplomatik süreç, ateşkes ihtimali ve bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateşkes iddialarına ilişkin konuşan Bekayi görüşmeleri doğruladı ve şunları söyledi:

-"Bir süre önce aracı ülkeler üzerinden 15 maddelik bir teklif iletildi.
-Bu teklifin aşırı ve gerçekçi olmadığını ifade ettik.
-Kendi çıkarlarımız doğrultusunda taleplerimizi ayrıca belirledik. Meşru taleplerimizi dile getirmekten çekinmiyoruz. Bu, geri adım atmak değildir.

Tutumumuz net
-Sahada savunma güçleri görevini yerine getirirken diplomasi de sorumluluğunu sürdürüyor. Ölçütümüz milli çıkarlar ve ulusal güvenliktir. Tutumumuz nettir. Yanıtlarımızı hazırladık ve gerekli görüldüğünde kamuoyunu bilgilendireceğiz"

Aracılar üzerinden görüşüyoruz
"Bu tutumlar en başından itibaren aracı ülkeler üzerinden iletilmiş olup mesaj trafiği halen sürmektedir. Ancak ültimatom ve savaş suçu tehdidiyle müzakere bağdaşmaz. Düşmanın saldırılarını artırdığı bir ortamda tüm dikkatin ülkenin savunmasına verilmesi gerekmektedir"

"ATEŞKES YENİ SALDIRILAR İÇİN MOLA"

-"Verilen süreler savunmamız konusunda tereddüt oluşturmamalıdır.

-Ateşkesi reddetmemizin nedeni tecrübedir. Ateşkes, güçlerin yeniden toparlanarak yeni suçlar işlemesi için verilen bir moladır. Hiçbir aklı başında ülke bunu kabul etmez.
-Taleplerimiz karşılanmalı ve ateşkes ile savaş arasında tekrar eden bir döngü oluşmamalıdır.

-Ulusal güvenliğimizi ilgilendiren konularda, yeniden suç işlenmesini engelleyecek garantiler sağlayacak şekilde hareket etmemiz gerekmektedir"

İRAN'A ÖNERİLEN 2 AŞAMALI PLAN

Önerilen anlaşma iki aşamadan oluşuyor: Birincisi, daha geniş kapsamlı müzakerelere zaman tanımak için 45 günlük bir ateşkes; ikincisi ise İran'ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konularını ele alan kalıcı bir çözüm. Taslağa göre ilk aşamada acil bir ateşkes ilan edildikten sonra ABD ve İran kalıcı bir barış anlaşması için müzakere masasına oturacak.

GECE BOYUNCA KONUŞTULAR
Pakistan yönetimi şu an için yürütülen görüşmelerdeki yegane resmi iletişim kanalı oldu. Pakistan Ordu Komutanı Mareşal Asım Münir gece boyunca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temaslarını sürdürdü. Geniş kapsamlı bir barış sürecinin gerçekleştirilmesi için taraflara yaklaşık 20 günlük bir süre tanınıyor. Nihai görüşmelerin İslamabad kentinde yüz yüze yapılması planlanıyor. Tahran yönetimi daha önce ABD ve İsrail tarafından tekrar saldırıya uğramayacağına dair güvence talep etmişti. İranlı yetkililer Türkiye ve Mısır gibi diğer ülkelerden de çeşitli mesajlar aldıklarını vurguladı. Henüz ABD cephesinden resmi bir yanıt gelmedi.

BARIŞ İÇİN SON FIRSAT DENİYOR
Arabulucular, büyük çaplı yıkımı önlemek için önümüzdeki 48 saatin kritik önem taşıdığının altını çizerek geri sayımın başladığını belirtti. Görüşmeler İran'ın sivil altyapısına yönelik saldırılar ve Körfez ülkelerindeki petrol ve su tesislerine misilleme saldırılarını içerebilecek büyük bir tırmanmayı önlemek için son fırsat olarak görülüyor.

İlgili Haberler
İranlı komutan öldürüldü! İsrail, Mecid Hademi'nin öldüğü saldırıyı üstlendi İran'dan yeni tehdit: Tekrarlanması durumunda.. ABD/İsrail vurdu GÜBRETAŞ'ın İran'daki ortağı üretimini durdurdu İran işi fiyaskoymuş! ABD kendi askerini bombalayıp helikopterleri imha etmiş
Sağlık Bakanlığı hava ambulans filosunda 3 adet Gökbey heyecanı
Sağlık Bakanlığı hava ambulans filosunda 3 adet Gökbey heyecanı
TMO'dan "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama
TMO'dan "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama
CHP'de isfa krizi: CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl görevinden ayrıldı
CHP'de isfa krizi: CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl görevinden ayrıldı
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için zirai don uyarısı
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için zirai don uyarısı
Türkiye-Suriye JETCO 1. Toplantısı yarın yapılacak
Türkiye-Suriye JETCO 1. Toplantısı yarın yapılacak
Uşak Belediyesi Başkanvekili seçildi! İşte yeni isim...
Uşak Belediyesi Başkanvekili seçildi! İşte yeni isim...
Kuveyt Türk'ten tarım sektörüne yönelik finansman çözümler
Kuveyt Türk'ten tarım sektörüne yönelik finansman çözümler
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Saldırganlar gücümüzü görecek
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Saldırganlar gücümüzü görecek
Yalçın Küçük yaşamını yitirdi aslen nereli kimdir? FETÖ ona kafayı çok takmıştı
Yalçın Küçük yaşamını yitirdi aslen nereli kimdir? FETÖ ona kafayı çok takmıştı
Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'den flaş yanıt geldi
Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'den flaş yanıt geldi
İsrail Savunma Bakanı Katz açıkladı: İran'ın en büyük petrokimya tesisi vuruldu
İsrail Savunma Bakanı Katz açıkladı: İran'ın en büyük petrokimya tesisi vuruldu
Otomobil minibüsten inen yolculara çarptı! Yaralılar var
Otomobil minibüsten inen yolculara çarptı! Yaralılar var