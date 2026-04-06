Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'den flaş yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrısı kapsamında muhalefet turuna DEM Parti ziyaretiyle başladı. Özel, “Terörsüz ve Demokratik Türkiye” raporuna dikkat çekerek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu talep edeceğini açıkladı. Özel'in çağrısına AK Partili Efkan Ala'dan yanıt geldi. Ala, "Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor" dedi.

Abone ol

Özel Saat 12.00'de Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Özel, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından önce çıkanlar şu şekilde:

İçinde bulunduğumuz birtakım çalışmalar başta olmak üzere hemen her şeyi değerlendirme imkânı bulduk.

Bir diğer konu "Terörsüz ve Demokratik Türkiye". Bu konuda bir rapor hazırlandı, imzalandı. Hep birlikte bekliyoruz. Raporun 6. ve 7. maddeleri var. Bu maddeler hem terörün bir an önce sonlanması hem de demokratik adımların atılmasını gerektiriyor.

Kayyım uygulamasını sonlandırmak gerekiyor ama bu konuda hiçbir adım atılmıyor. Bu konuda başta Sayın Meclis Başkanı olmak üzere siyasi partilere görevler düştüğünü konuştuk. Bu konuda tavrımız, tutumumuz nettir. Bu konuyu bir kez daha hatırlatıyoruz.

ÖZEL: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NUMAN KURTULMUŞ'TAN BİR RANDEVU TALEBİM OLACAK

Ben önümüzdeki günlerde siyasi parti ziyaretlerini bitirdikten sonra Sayın Numan Kurtulmuş'tan bir randevu talebim olacak. Uygun görmeleri durumunda kendileriyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşmede hem raporun 6. ve 7. maddeleriyle ilgili, atması gereken adımları müzakere etme imkânı bulacağım.

Ara seçim tartışmaları yapılıyor. Anayasaya göre ara seçim ilk 30 ay ve son 1 yılda yapılamaz. Onun dışında TBMM'de boşalma olması halinde ara seçime gidilir diyor. Boşalan üye sayısı toplam sayının 5'te 1'i olursa 30 ay da beklenmez diyor. Şu an 8 milletvekili boşta.

Bir an önce TBMM'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve TBMM Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur. 22 milletvekili istifa ettirip ara seçim yapma işi ilk 30 ay içindir. Şu an ara seçim zaten yapılmalı. 22 vekil istifa etmezse olmaz demesin kimse. O ara seçim olacak anayasa öyle diyor. O ara seçimin yapılmasıyla ilgili irade ortaya çıkmalıdır. Biz istifa eden vekil sayısını 30'a tamamlamayı konuştuk ama o ilk 30 ay için geçerli. Sadece 8 boş sandalye için yapılsın. "

AK PARTİ'DEN JET YANIT

Özgür Özel yaptığı görüşmenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunarak, 'ara seçim' yapılmasının bir anayasal zorunluluk olduğunu belirtmişti.

Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt veren AK Parti Genel Başkan Vekili

Efkan Ala "Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor" sözleriyle karşılık verdi.