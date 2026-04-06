Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyet ile birlikte Ankara'da, DEM Parti'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Abone ol

6 Nisan itibariyle, ara seçim gündemiyle siyasi parti turuna başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk adresi DEM Parti oldu. Genel merkez ziyaretinde Özel'i, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan karşıladı.

Ziyarette CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

SİYASİ PARTİ TURU BİR HAFTA SÜRECEK

Özgür Özel, çarşamba günü ise İstanbul’da TİP ve EMEP genel başkanlarıyla bir araya gelecek. Ziyaretler perşembe ve cuma günleri Ankara’da devam edecek.