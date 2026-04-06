Aras Digital'den Avrupa'ya teknoloji ihracatı

Aras Kargo'nun teknoloji iştiraki Aras Digital tarafından geliştirilen teslimat yönetim sistemi NESY (Next Generation Transportation Management System), Avusturya Postanesi iştiraki 6 ülkede hayata geçirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası ölçekte teknoloji ihraç eden bir yapıya dönüşen Aras Digital, geliştirdiği modüler altyapı ile Avrupa'nın lojistik operasyonlarını tek bir dijital merkezden yönetmeye başladı.

Aras Kargo'nun deneyimini teknolojiyle harmanlayarak kurduğu Aras Digital, global pazarlara teknoloji ihraç eden bir yapı olarak büyümesini sürdürdü. Bağlı bulunduğu Avusturya Postanesi iştiraklerine sağladığı çözümlerle küresel ölçekte değer yaratan şirket, kuryelere verimli rotayı sunarak yakıt ve zaman tasarrufu sağlayan, müşterilere ise canlı takip ve esnek teslimat imkanı tanıyan Aras Rotalama Platformu (ARP) gibi projelerin ardından NESY ile bu alandaki yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı.

Aras Digital tarafından uçtan uca geliştirilen yeni nesil teslimat yönetim sistemi NESY, 2025 sonu itibarıyla Slovakya, Slovenya, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan'da devreye alınarak Avusturya Postanesi grubunun bölgedeki tüm dağıtım operasyonlarının merkezi yönetim platformu haline geldi.

Sistem, paket teslimat operasyonlarının müşteri entegrasyonları, planlama, dağıtım, faturalandırma, gerçek zamanlı izleme ve raporlama süreçlerini tek bir platform altında birleştiren modüler ve ölçeklenebilir bir dijital altyapı sunuyor. Platform, farklı ülkelerde faaliyet gösteren iştirak operasyonlarının standartlaştırılmış süreçler ve ortak veri yapıları üzerinden yönetilmesini sağlıyor.

Stratejik altyapı sayesinde elde edilen veriler, rota optimizasyonu, operasyonel analitik ve yapay zeka destekli karar mekanizmaları için temel oluşturarak verimliliği üst seviyeye taşıyor. Sistemin sunduğu kullanıcı dostu deneyim ise son kullanıcıların paketlerini gerçek zamanlı takip etmesine ve teslimat sürecini diledikleri gibi yönlendirmesine olanak tanıyor. Bu yıl Türkiye, Azerbaycan ve Bulgaristan gibi ülke katılımlarıyla operasyon hacminin artırılması hedefleniyor.

"Teknoloji merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Digital Genel Müdürü Kenan Cebeci, kuruldukları günden bu yana hedeflerinin sadece Aras Kargo'nun ihtiyaçlarına cevap vermek değil, kargoculuk sektörünün geleceğini şekillendiren teknoloji merkezi haline gelmek olduğunu belirtti.

Geldikleri noktada Avusturya Postanesi iştiraklerinin operasyonel faaliyetlerine uçtan uca teknolojik çözümler üreten ve uluslararası ölçekte teknoloji ihraç eden yapıya dönüştüklerini aktaran Cebeci, şunları kaydetti:

"Teslimat yönetim sistemimiz NESY, farklı ülkelerdeki dağıtım operasyonlarını tek platform altında birleştirerek merkezi ve standart yönetim modeli sunuyor. Modüler ve ölçeklenebilir yapısıyla operasyonel süreçleri uçtan uca dijitalleştiren NESY, verimlilik ve kullanıcı deneyimini merkeze alırken, ortak veri modelleri sayesinde yapay zeka destekli karar mekanizmalarının da temelini oluşturuyor. Şu an NESY platformunu 6 ülkede hayata geçirdik. 2026 yılında Türkiye, Azerbaycan ve Bulgaristan'da da devreye alarak bu ağı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Aras Digital olarak teknoloji odaklı yatırımlarımızla global pazarda dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz."