MHP'den flaş karar! İstanbul il teşkilatı ve 39 İlçe teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
X hesabından paylaşım yapan MHP'li Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir."
