Alternatif Bank'tan kadın temsiline yönelik farkındalığın güçlenmesine ilişkin etkinlik serisi

Alternatif Bank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında mart ayına yayılan etkinliklerle "toplumsal cinsiyet eşitliği", "kadın liderliği" ve "iş hayatında kadın temsili"ne yönelik farkındalığın güçlenmesine katkı sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Daha Eşit" yaklaşımıyla kurgulanan etkinlik serisi, farklı perspektifleri bir araya getirerek eşitlik konusunda çok boyutlu bir diyalog zemini oluşturdu.

Program kapsamında, Yanındayız Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Berber Dükkanı Sohbetleri", toplumsal cinsiyet eşitliğine erkek perspektifinden yaklaşan dikkati çekici bir buluşma oldu.

Söyleşiye, BK Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Karaçam, Esas Gayrimenkul Üst Yöneticisi (CEO) Cem Eriç ve Alternatif Bank Yapılandırma, Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Mutlubaş katıldı.

Etkinlik serisinin bir diğer buluşmasında, Alternatif Bank Üst Yöneticisi (CEO) Ozan Kırmızı'nın moderatörlüğünde Apple Türkiye Ülke Müdürü Resan Yüner ağırlandı.

"Biz Bize Sohbetler" başlığıyla gerçekleşen buluşmada, Yüner'in bankacılıktan teknoloji sektörüne uzanan kariyer yolculuğu ve liderlik deneyimi katılımcılarla paylaşıldı.

Yüner, kariyerinin erken dönemlerinde erkek egemen ortamlarda çalışmanın getirdiği zorluklara değinirken, kadınların iş hayatında daha talepkar ve cesur olması gerektiğinin altını çizdi.

Alternatif Bank, farkındalık çalışmalarını yalnızca iş hayatıyla sınırlı tutmayarak kadın sağlığına da odaklandı. Acıbadem Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen "A'dan Z'ye Kadın Sağlığı" webinarında, Dr. Ecem Eren kadınların yaşam döngüsü boyunca karşılaşabileceği sağlık konularını uzman bakış açısıyla ele aldı.

Alternatif Bank, Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra kurum içindeki kadınların rolünü, katkısını ve gücünü görünür kılan özel bir video çalışmasına da imza attı.

Banka çalışanlarının sesiyle hayat bulan video, cesaret, emek, karar alma ve dayanışma gibi değerler etrafında şekillenirken, kadınların iş hayatındaki çok boyutlu rolüne dikkati çekildi.

Videoda, "ben bir liderim", "ben bir bankacıyım", "ben bir anneyim" ve "ben bir ekip arkadaşıyım" ifadeleriyle kadınların farklı kimlikleri bir arada taşıdığı vurgulanırken, strateji geliştirmeden dijital dönüşüme, risk yönetiminden satışa kadar bankanın tüm kritik fonksiyonlarında kadınların aktif rol aldığı güçlü bir anlatımla ortaya kondu.

Alternatif Bank'ın kadın çalışan oranlarına da yer verilen videoda, çalışanların yüzde 52'sinin, satış ekiplerinin yüzde 57'sinin kadın olduğu, yönetim kademesinde ise kadın temsilinin yüzde 33, icra kurulunda ise yüzde 44 seviyesinde bulunduğu paylaşıldı.

Video, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözüyle son buldu.

"Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bike Tarakcı, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı kurum kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Cinsiyet, yaş, deneyim ya da farklı bakış açıları gözetmeksizin herkesin kendini değerli hissettiği, potansiyelini ortaya koyabildiği ve eşit fırsatlara erişebildiği bir çalışma ortamı yaratmayı önemsediklerini aktaran Tarakcı, "Bizim için kapsayıcı bir kurum kültürü, yalnızca doğru politikalarla değil, çalışanların sesinin duyulduğu, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü ve herkesin kendini özgürce ifade edebildiği bir anlayışla mümkün." ifadelerini kullandı.

Tarakcı, etkinlik serisini de bu yaklaşımın güçlü bir yansıması olarak gördüklerini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplumsal cinsiyet eşitliğini farklı boyutlarıyla ele alan, kadın liderliğine, iş hayatında kadın temsiline ve kadın esenliğine dikkat çeken bu buluşmalar, kurumumuz içinde farkındalığı artırırken daha kapsayıcı ve daha eşit bir gelecek için ortak bir diyalog alanı yarattı. Önümüzdeki dönemde de çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında farkındalık yaratan çalışmalar hayata geçirmeye, daha eşit ve daha kapsayıcı bir kurum kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz."