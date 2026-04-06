BIST 13.107
DOLAR 44,59
EURO 51,52
ALTIN 6.724,43
DÜNYA

İran ordusu: Savaş, düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar sürecek

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, "gelecekteki saldırıları engellemek için düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar savaşa devam edeceklerini" söyledi.

Abone ol

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ekreminiya, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşında hedeflerine ulaşamadığını dile getirdi. Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın devam etmesinin amacı"

"Karşı tarafın savaşta hedeflerine ulaşamadığını ve aslında yenilgiye uğradığını kesin olarak söyleyebiliriz. Savaşın devam etmesinin amacı, düşmanı gerçek bir pişmanlık duyacağı bir noktaya getirmektir. Bu, bazıları tarafından duygusal bir yaklaşım olarak algılanabilir ancak aslında tamamen stratejik rasyonelliğe dayanmaktadır."

Ordu Sözcüsü, "Düşmanı bu noktaya getirmek, gelecekte savaşın tekrarını önlemek için bir zorunluluktur çünkü bu hedefe ulaşılırsa, caydırıcılık düzeyi düşmanın bir daha ülkeye karşı harekete geçmeye cesaret edemeyeceği şekilde artacaktır." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ÖNCEKİ HABERLER
