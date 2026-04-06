Altın haftaya düşüşle başladı! Kritik seviyeyi açıklayan uzman isim uyardı: Haber akışının kötü gitmesi...
Jeopolitik risklerle doların güçlenmeye devam etmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları yatırımcının takibinde... Uzmanlar ne diyor? İşte altın piyasası ve son rakamlar...
Haftaya negatif başlayan gram altın önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 6 bin 679 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 455 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 693 liradan satılıyor. Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 659 dolardan işlem görüyor.
ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın beklenenden uzun sürmesinden dolayı petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesinin yanı sıra ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin umutları azaltması da yatırımcıların altın talebinin azalmasında etkili oluyor.
Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz, piyasada ciddi bir belirsizlik olduğunu ifade etti.
Fiyatlardaki hacimli kırılmaların takip edilmesi gerektiğini belirten Eryılmaz, ons altında 4 bin 700 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ancak yeni bir yükseliş dalgasından bahsedilebileceğini ekledi.