İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı! İsrail Savunma Bakanı açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın "en büyük" petrokimya tesisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.İran'ın Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü açıklandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın "en büyük" petrokimya tesisine saldırı düzenlediklerini duyurdu. Katz, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İsrail ordusu Aseluye kentindeki İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı düzenledi." diyen İsrail Savunma Bakanı, İran'ın petrokimya ihracatının yaklaşık yüzde 85'ini karşılayan iki tesisin artık devre dışı bırakıldığını iddia etti.

İran'dan açıklama

İran'ın Buşehr Valiliği, ülkenin güneyindeki Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlenen saldırılarda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğünü açıkladı