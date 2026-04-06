Hayat Finans 2 milyon kullanıcıya ulaştı

Hayat Holding iştiraki Hayat Finans, kuruluşunun 3. yılı içinde 2 milyon kullanıcıya ulaşarak dijital bankacılıkta büyüme ivmesini sürdürdü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Hayat Finans, dijitalleşmeyle katılım bankacılığı prensiplerini entegre ederek hem bireysel hem ticari segmentte kullanıcı ağını genişletmeye devam ediyor.

Banka, kullanıcı sayısındaki artışı erişilebilir, masrafsız ve avantaj odaklı bankacılık modeliyle sağladı. Ayrıca 2023'te faaliyetlerine başlayan banka, kullanıcı tabanını büyütürken, aktif büyüklüğünü de bir önceki yıla göre iki katına yükselterek 2025 sonunda 25 milyar liranın üzerine taşıdı.

Sermaye yapısı, müşteri odaklı stratejisi ve yapay zeka destekli altyapısıyla banka, sürdürülebilir büyümesini devam ettiriyor.

Bankanın sürdürülebilir büyümesinin arkasında, geleneksel bankacılıktan ayrışan yaklaşımı yer alıyor. Banka, stratejisini kolaylık, güven, kapsayıcılık ve şeffaflık gibi çok katmanlı "avantaj" anlayışı üzerine kuruyor ve ürün tasarımını da bu anlayış üzerinden yapıyor.

Banka aynı zamanda, dijital modelle sağladığı maliyet avantajını doğrudan kullanıcılarına yansıtarak ücretsiz ve avantajlı hizmetler sunuyor.

Söz konusu yaklaşım doğrultusunda geliştirilen çözümler, finansı günlük hayatın içine entegre ediyor. Bankanın sunduğu "Hayat Pay" dijital cüzdan ödeme, ödüllendirme ve sadakat sistemlerini tek platformda kullanıcılarıyla buluştururken, "Hayat Avantajlı Hesap" ile tasarruf daha geniş kitleler için erişilebilir hale geliyor.

Yapay zeka destekli kredi karar mekanizmaları ise saniyeler içinde analiz yaparak hızlı ve adil finansmana erişim sağlıyor.

Aile içi finansal deneyimi dijital ortama taşıyor ve finansal farkındalık yaratıyor

Banka, 2026'ya finansal kapsayıcılığı derinleştiren yeni adımla başladı. Buna göre, 8 yaş ve üzeri bireyler için geliştirilen "Biz Kart", aile içi finansal deneyimi dijital ortama taşıyor ve finansal farkındalık yaratıyor.

Harcama limitleri, kategori bazlı kullanım kuralları ve anlık takip özellikleriyle Biz Kart, tüm bireyler için özgür finansal deneyim sunuyor.

Banka, reel sektörü güçlendirme odaklı stratejisiyle işletmeler için kapsamlı dijital altyapı sağlıyor. "KOBİ'ye Hayat" yaklaşımıyla geliştirilen dijital teminat mektupları, evraksız finansman süreçleri, "Doğrudan Borçlandırma Sistemi" (DBS) ve "Business Kart" gibi çözümler, işletmelerin finansmana erişimini hızlandırırken operasyonel verimliliği artırıyor.

Platform bankacılığı yetkinlikleri ve fintek işbirlikleriyle desteklenen yapı, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için daha erişilebilir ve sürdürülebilir finansal ekosistem oluşturuyor.

Banka, 2026'da dijitalleşmenin sunduğu imkanları katılım bankacılığı prensipleriyle daha derin ve etkin şekilde entegre etmeyi önceliklendiriyor. Bu doğrultuda banka, ürün yelpazesini genişleterek yeni nesil çözümler geliştirmeye, yapay zeka destekli süreçler ve güçlenen insan kaynağıyla müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımaya odaklanıyor.

Bankanın 5 yıllık hedefleri arasında ise 10 milyon kullanıcıya ulaşmak bulunuyor. Banka, bu doğrultuda hem bireyler hem de işletmeler için değer yaratan finansal çözümler üretmeye devam ediyor.