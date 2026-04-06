Tel Aviv ve çevresinde 27 noktaya füze farçası düştü

ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken, İran'ın İsrail'in merkezini hedef alan misillemesinde başkent Tel Aviv ile çevresindeki 27 noktaya füze parçaları isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

Açıklamasından kısa süre sonra başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İsrail'in merkezinde 27 noktaya füze parçalarının düştüğüne dair rapor aldıklarını bildirdi.

Açıklamada, Ramat Gan'da biri orta, diğeri hafif 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise isabet olan bölgelere kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini kaydetti.

