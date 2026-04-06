İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Saldırganlar gücümüzü görecek

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Saldırganlar gücümüzü görecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Erakçi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne saldırının, dünyanın en iyi teknik ve araştırma üniversitelerinden biri kabul edilen ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) bombalanmasına eşdeğer olduğunu vurguladı.

İranlı Bakan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail-ABD saldırganları İran'ın MIT'sini bombaladı. Bu, diğer üniversitelere yapılan saldırıların ardından geldi. 1400 yıl önce Hazreti Muhammed, bilginin uzak Ülker yıldız kümesinde bile bulunsa, İranlıların ona ulaşabileceklerini söylemiştir. Saldırganlar gücümüzü görecekler."

ABD ve İsrail'in dün akşam düzenlediği saldırılarda İran'ın en prestijli üniversitelerinden Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi hedef alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yalçın Küçük yaşamını yitirdi aslen nereli kimdir? FETÖ ona kafayı çok takmıştı
Yalçın Küçük yaşamını yitirdi aslen nereli kimdir? FETÖ ona kafayı çok takmıştı
Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'den flaş yanıt geldi
Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'den flaş yanıt geldi
İsrail Savunma Bakanı Katz açıkladı: İran'ın en büyük petrokimya tesisi vuruldu
İsrail Savunma Bakanı Katz açıkladı: İran'ın en büyük petrokimya tesisi vuruldu
Otomobil minibüsten inen yolculara çarptı! Yaralılar var
Otomobil minibüsten inen yolculara çarptı! Yaralılar var
Irak'ta, Peşmerge karargahına 4 saldırı
Irak'ta, Peşmerge karargahına 4 saldırı
İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı! İsrail Savunma Bakanı açıkladı
İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı! İsrail Savunma Bakanı açıkladı
Tel Aviv ve çevresinde 27 noktaya füze farçası düştü
Tel Aviv ve çevresinde 27 noktaya füze farçası düştü
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yerli kanser ilacı için tarihi gelişme! Bakan Memişoğlu açıkladı: İlk safha tamam
Yerli kanser ilacı için tarihi gelişme! Bakan Memişoğlu açıkladı: İlk safha tamam
Tartışmalı penaltı sonrası TFF'den bomba Yasin Kol kararı
Tartışmalı penaltı sonrası TFF'den bomba Yasin Kol kararı
Bursa Büyükşehir’de Bozbey’in yerine geçici olarak vali yardımcısı geldi
Bursa Büyükşehir’de Bozbey’in yerine geçici olarak vali yardımcısı geldi
Hayat Finans 2 milyon kullanıcıya ulaştı
Hayat Finans 2 milyon kullanıcıya ulaştı