ABD'nin pilot kurtarma işi gerçekte uranyum çıkarmasıymış! İran'dan olay iddia

İRAN savaşı için perde arkasında görüşmeler sürerken, Tahran yönetiminden gelen son açıklamalarda bir bölüm öne çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği basın toplanısında, ABD'nin pilot kurtarma operasyonundaki tuhaflığı ifşa etti. Bekayi'nin iddiasına göre asıl amaç pilotu kurtarmak değil uranyumu ele geçirmekti. Bekayi, Türkiye hava sahasına giren füzelerle ilgili de konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, flaş açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkan ise ABD'nin pilot kurtarma operasyonuna dair oldu. İran'ın iddiasına göre pilotun bulunduğu konum ile ABD'nin çıkarma yapmak istediği yer birbirinden çok uzaktı. Bekayi'nin iddiasına göre ABD pilotu kurtarma değil zenginleştirilmiş uranyumu elde etmeye çalıştı. İran Sözcüsü şunları anlattı:

Pilot bahane uranyum için...



-"Bu operasyon hakkında çok sayıda soru ve belirsizlik bulunmaktadır.

-ABD'li pilotun bulunduğu iddia edilen bölge ile çıkarma yapılmak istenen nokta arasında ciddi bir mesafe vardır.

-Bunun, zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmeye yönelik bir aldatma operasyonu olabileceği değerlendirilmektedir.

-Kesin olan şu ki bu operasyonun sonucu ‘Tebes 2' gibi olmuştur.

-Bu durum ilahi bir yardımın göstergesidir. İran halkının bu destekle korunduğunu ve direnişin sonuç verdiğini ortaya koymuştur.

-ABD'nin bu olaydan ders almış olmasını umuyoruz. Tüm İran halkının bu süreçte rol üstlenmesi ise, ülkenin her koşulda ulusal egemenliğini savunma kararlılığını açıkça göstermektedir"

Hitler döneminde bile yok

İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda insanlık suçu işlendiğini de belirtti ve şunları söyledi:

-Öyle suçlar işlendi ki tarihin en büyük suçlularını bile aklayacak nitelikteydi. Hatta Hitler döneminde bile benzeri görülmemiştir"

Sığınak delici bomba kullandılar

İran'daki üniversitelerin saldırılarda hedef alınmasına tepki gösteren İsmail Bekayi, şu bilgileri verdi:

-"Bizim için çalışkanlığın ve bilim sevgisinin simgesi olan Şerif Üniversitesi, sığınak delici bombalarla hedef alındı. Bu, saldırıya uğrayan beşinci üniversite oldu ve bu durum dikkat çekicidir.

-"Savaşı meşrulaştırmak için ortaya atılan ‘yakın tehdit' iddiaları, bu sürecin stratejik değil, daha çok dar ve kişisel çıkarlar temelinde yürütüldüğünü göstermektedir.

-Bu savaşın tek kazananı, bölgede hiçbir barış ve istikrar istemeyen İsrail'dir"

Hürmüz Boğazı görüşmesi

İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin Umman ile yapılan görüşmelere de değinerek, "Toplantı iki ülkenin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirildi. İran ve Umman, kıyıdaş iki ülke olarak güvenli deniz trafiğini ortak bir kaygı olarak görmektedir. İran, son günlerde uluslararası hukuk çerçevesinde bu su yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir almış ve düşman ülkelere ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Buna karşılık düşman olmayan gemilerin geçişi için de bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda Umman ile gemi geçişlerine ilişkin bir usul belirlemek üzere görüşmelere başladık. Bu görüşmeler sonuç alınana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.