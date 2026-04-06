Bursa Büyükşehir’de Bozbey’in yerine geçici olarak vali yardımcısı geldi

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine, yeni başkanvekili seçilene kadar Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Nisan'da yeni ismi belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediyedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere geçici görevlendirme yapıldı. Bursa Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, belediye meclisinde yeni başkanvekili seçilinceye kadar Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevi devraldı.

VALİLİKTEN RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Bursa Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıda, görevlendirmenin hukuki dayanakları paylaşıldı. Yazıda, Mustafa Bozbey’in tutuklanma süreci sonrası İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatılarak, belediye hizmetlerinin aksamaması adına bu adımın atıldığı ifade edildi.

Görevlendirme, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca gerçekleştirildi. Bu madde kapsamında Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkanvekilini seçene kadar belediye başkanlığı makamının yetkilerini kullanacak ve belediye hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

MECLİS 9 NİSAN’DA SEÇİM İÇİN TOPLANIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan Bozbey’in yerine yeni başkanvekilini belirlemek amacıyla 9 Nisan tarihinde olağanüstü toplanacak. Bu kritik toplantıda meclis üyeleri, görev süresinin geri kalanında veya hukuki süreç tamamlanana kadar başkanlık görevini üstlenecek ismi oylayacak.

MECLİS ARİTMETİĞİ VE KRİTİK DENGELER

9 Nisan’da yapılacak seçim öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki üye dağılımı, seçim sonuçları açısından belirleyici bir tablo sunuyor. Toplam 106 üyeden oluşan mecliste siyasi grupların sandalye dağılımı şu şekilde:

CUMHUR İTTİFAKI: 59 üye

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP): 41 üye

Meclisteki sayısal üstünlük Cumhur İttifakı’nda bulunurken, seçim sürecinin nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Seçim gününe kadar Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, belediyenin tüm idari süreçlerini yönetmeye devam edecek.