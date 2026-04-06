Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Nisan Cuma günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncuların top kapma çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından dayanıklılık, kuvvet ve taktik çalışmasıyla antrenmanın tamamlandığı kaydedildi.

