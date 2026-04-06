İsrail Savunma Bakanı Katz açıkladı: İran'ın en büyük petrokimya tesisi vuruldu

ABD-İsrail'in İran'ın güneyindeki Aseluye'de Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Katz, "İsrail ordusu Aseluye kentindeki İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı düzenledi." açıklamasında bulundu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Buşehr Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Aseluye kentindeki petrol tesislerine saldırdı. A‌seluye'deki Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi'nin hedef alındığı saldırılarda can kaybı bildirilmedi. Saldırılarda bir dizi petrokimya tesisinin zarar gördüğü ve hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.

Katz, konuyla ilgili açıklama yaptı. "İsrail ordusu Aseluye kentindeki İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı düzenledi." diyen İsrail Savunma Bakanı, İran'ın petrokimya ihracatının yaklaşık yüzde 85'ini karşılayan iki tesisin artık devre dışı bırakıldığını iddia etti.

ABD-İsrail daha önce de Aseluye'deki petrol tesislerini hedef almış, İran ise Hayfa rafinerisi ile bölgedeki ABD ile ortak petrol tesislerini vurarak saldırıya karşılık vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil minibüsten inen yolculara çarptı! Yaralılar var
Otomobil minibüsten inen yolculara çarptı! Yaralılar var
Irak'ta, Peşmerge karargahına 4 saldırı
Irak'ta, Peşmerge karargahına 4 saldırı
İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı! İsrail Savunma Bakanı açıkladı
İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı! İsrail Savunma Bakanı açıkladı
Tel Aviv ve çevresinde 27 noktaya füze farçası düştü
Tel Aviv ve çevresinde 27 noktaya füze farçası düştü
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yerli kanser ilacı için tarihi gelişme! Bakan Memişoğlu açıkladı: İlk safha tamam
Yerli kanser ilacı için tarihi gelişme! Bakan Memişoğlu açıkladı: İlk safha tamam
Tartışmalı penaltı sonrası TFF'den bomba Yasin Kol kararı
Tartışmalı penaltı sonrası TFF'den bomba Yasin Kol kararı
Bursa Büyükşehir’de Bozbey’in yerine geçici olarak vali yardımcısı geldi
Bursa Büyükşehir’de Bozbey’in yerine geçici olarak vali yardımcısı geldi
Hayat Finans 2 milyon kullanıcıya ulaştı
Hayat Finans 2 milyon kullanıcıya ulaştı
MHP yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu Semih Yalçın açıkladı
MHP yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu Semih Yalçın açıkladı
Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret
Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret
Erzincan'da minibüs dereye düştü: 6 yaralı
Erzincan'da minibüs dereye düştü: 6 yaralı