Tartışmalı penaltı sonrası TFF'den bomba Yasin Kol kararı

Tartışmalı penaltı sonrası TFF'den bomba Yasin Kol kararı

Sahadaki kararlarıyla gecenin en çok konuşulan ismi olan Yasin Kol hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Tartışmalı penaltı pozisyonu nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen Kol’un, TFF ve gözlemci raporlarında "başarılı" olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 90+11’de gelen penaltı golüyle mağlup ettiği derbinin ardından hakem kararları tartışma yaratırken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun tutumuna ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi. Adalı, Merkez Hakem Kurulu’nu hedef alarak istifa çağrısında bulundu.

TFF’DEN “İYİ YÖNETİM” DEĞERLENDİRMESİ

HT Spor’un haberine göre TFF kaynakları, derbinin hakemi Yasin Kol’a iyi not verileceğini belirtti. Pozisyonun IFAB kurallarına göre penaltı olduğu ifade edilirken, federasyonda görevli hakem eğitmenlerinin de aynı görüşte olduğu aktarıldı.

PENALTI KARARI DOĞRU BULUNDU

Haberde, Nene’ye yapılan müdahalenin ceza sahası dışında başladığı ancak içeride devam ettiği ve bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu vurgulandı.

