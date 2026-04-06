Mauro Icardi için nihai karar! Sezon sonu ayrılacak

Sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı santrforun kaçırdığı 11 maçın 6'sında üzüldü. 4 mağlubiyet-1 beraberliğin sonucunda toplamda 14 puanı çimlere gömerken Süper Kupa finalinde de Fenerbahçe'ye kaybetti. Osimhen'in yerine tercih edilen ıcardi, futboluyla Trabzon'da yine çileden çıkardı. Rakamlar, Galatasaray'ın Tangocu ile verimliliğinin düştüğünü gösteriyor.