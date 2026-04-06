Mauro Icardi için nihai karar! Sezon sonu ayrılacak

Mauro Icardi için nihai karar! Sezon sonu ayrılacak

Bu sezon Victor Osimhen'in yokluğunda zorlanan Galatasaray'ı, Mauro Icardi de performansıyla pişman ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı santrforun kaçırdığı 11 maçın 6'sında üzüldü. 4 mağlubiyet-1 beraberliğin sonucunda toplamda 14 puanı çimlere gömerken Süper Kupa finalinde de Fenerbahçe'ye kaybetti. Osimhen'in yerine tercih edilen ıcardi, futboluyla Trabzon'da yine çileden çıkardı. Rakamlar, Galatasaray'ın Tangocu ile verimliliğinin düştüğünü gösteriyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un "En yüksek seviyede mücadele veriyor ama bazen olmuyor" diyerek sahip çıktığı Icardi, tel tel dökülüyor. Eintracht Frankfurt, US Gilloise, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük maçlarda varlık gösteremedi.

İSABETLİ ŞUTU BİLE YOK

Galatasaray, puan yitirdiği 6 müsabakada ağları 3 kez bulabilirken goller; Yunus, Barış ve Singo'dan geldi. Rakip kaleye toplam 14 şut atabilen Icardi, sıfır çekti ve tamamında isabet sağlayamadı. Gol beklenti ortalaması 0.21'de kaldı.

YOLLAR AYRILACAK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızın performansı yeni kontrat için yeterli bulunmadı. Yönetim, sezon sonu Arjantinli yıldızla yolları ayırmaya karar verdi.

