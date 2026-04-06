Suriye’den dikkat çeken adım! Kürtlerle ilgili yeni karar

Suriye’nin Haseke kentinde, vatandaşlığı bulunmayan Kürt kökenli kişilerin vatandaşlık başvurularının alınmaya başlandığı bildirildi. Bu adım, uzun süredir statü sorunu yaşayan kesimler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Haseke Medya Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında başvuruların kabul edildiğini duyurdu. Bu çerçevede 6 Nisan Pazartesi itibarıyla Haseke'nin yanı sıra Kamışlı, Derbesiye, Malikiye ve Cevadiye'deki nüfus müdürlüklerinde başvuru merkezlerinin hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, başvuruların her gün saat 09.00'dan itibaren kabul edileceği ve sürecin 30 gün devam edeceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Şara, 16 Aralık 2016 tarihli 13 sayılı kararnamesinde, Kürt kökenli Suriyelilerin ülke halkının temel ve asli bir parçası olduğunu vurgulamıştı.

KÜRTÇE ULUSAL DİL OLARAK TANINACAK, KÜRTLERE VATANDAŞLIK VERİLECEK

Bu kararname kapsamında, Kürtçenin ulusal bir dil olarak tanınmasının yanı sıra, vatandaşlığı bulunmayan Kürt kökenlilere de vatandaşlık edinme imkanı sağlanıyor.

Suriye'de 1962'de gerçekleştirilen özel nüfus sayımında, maddi yetersizlikler ve merkeze uzaklık nedeniyle birçok Kürt kökenli kişi gerekli resmi belgeleri sunamamıştı. Daha sonra ise Hafız Esed döneminde uygulanan Araplaştırma politikaları, güvenlik kaygıları ve bürokratik engeller nedeniyle Kürt kökenliler "kayıt dışı (mektum)" olarak sınıflandırılmıştı.

Suriye'de yaşayan Kürt kökenli binlerce kişi Hafız Esed ve Beşşar Esed dönemlerinde vatandaşlık hakkından mahrum kalmıştı.

