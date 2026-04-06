BIST 13.107
DOLAR 44,59
EURO 51,52
ALTIN 6.724,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kütahya’da inşaattan düşen 2 işçi ağır yaralandı

Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın dördüncü katından düşen 2 işçi ağır yaralandı.

Abone ol

Zafertepe Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde inşaat halindeki bir binada dış cephe kaplaması çalışması yapan işçiler Okan Dinç (32) ile Serdar Erkan (28), iskelenin kırılması sonucu dördüncü kattan zemine düştü.

İşçilerin düştüğünü fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçiler Dinç ve Erkan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

