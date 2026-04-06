Yalçın Küçük yaşamını yitirdi aslen nereli kimdir? FETÖ ona kafayı çok takmıştı

Araştırmacı yazar Yalçın Küçük 87 yaşında hayata veda etti. Yalçın Küçük bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi görüyordu. İskenderun doğumlu olan Yalçın Küçük'ün ailesi aslen Halepli Türkmenlerdendir. Yalçın Küçük'ın Mızrak Ömer ve Devrim isminde 2 çocuğu var. FETÖ kumpası Ergenekon davası ile hapse giren Yalçın Küçük 5 yıl cezaevinde kalmıştı.

Abone ol

Ankara yaşamını yitiren Yalçın Küçük'ün öğle sularında hayatını kaybettiği öğrenildi. Yalçın Küçük'ün, cenaze töreni için oğlu Ömer'in beklendiği öğrenildi.

Yalçın Küçük aslen nereli?

Yalçın Küçük, İskenderun'a Halep'ten gelip yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Baba tarafından Türkmen, anne tarafından ise Kafkasyalı bir aileye mensup olan Yalçın Küçük, Kabataş Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenim gören Yalçın Küçük, sol eğilimli hareketlerin içinde yer aldı.

Siyasal Bilgiler'i 1960 senesinde birincilikle bitiren Yalçın Küçük, 27 Mayıs Darbesi'nde, büyük öğrenci eylemlerinin başındaydı. 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev alan Yalçın Küçük, devlet görevinden istifa ettikten sonra ABD'de Yale Üniversitesinde lisans eğitimi aldı. Dünya Bankası'nda 4 yıl çalışan Yalçın Küçük, 1966'da Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim üyeliğine başlayan Yalçın Küçük 1971'de doçent oldu. 12 Mart 1971 Muhtırası'ndan sonra görevden alındı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı

Kıbrıs Harekâtı'na asteğmen olarak katılan Yalçın Küçük, 1975 yılında üyesi olduğu TİP'ten ihraç edildi. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğretim üyesi olan Yalçın Küçük, 12 Eylül Darbesi'nden sonra üniversiteden uzaklaştırıldı. 1983'te Bir Yeni Cumhuriyet İçin adlı yapıtından ötürü tutuklanarak cezaevine giren Yalçın Küçük, 1987'de Gazi Üniversitesinde profesör oldu ve 1994'te emekliye ayrıldı.

FETÖ onu da hapse attı

FETÖ kumpasına Yalçın Küçük de uğradı. 7 Ocak 2009 tarihinde, Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Yalçın Küçük, tahliye olduktan kısa süre sonra yeniden tutuklandı. 6 Mart 2011'de hapse giren Yalçın Küçük Ergenekon davasında 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yalçın Küçük, 10 Mart 2014'te 5 yıllık tutukluluk süresinin dolması üzerine tahliye edildi.