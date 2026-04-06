Fransız dergiden Trump'ı çıldırtacak kapak: Büyük soygun

Fransız Le Point dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ı çarpıcı bir kapakla gündeme taşıdı.

“Büyük soygun” başlığıyla yayımlanan dosyada, nüfuz ticareti, içeriden bilgiyle kazanç ve kripto para iddiaları mercek altına alınıyor. Dergi, Trump’ın başkanlık görevini kişisel zenginlik için kullanıp kullanmadığını sorguluyor.

Haber, şu andaki ABD yönetiminin "kleptokrasiye" eğildiği iddialarını ele alıyor. Trump'ın kendi adına ve eşi Melania adına dijital jetonlar piyasaya sürdüğü hatırlatılıyor. Çocukları Eric ve Donald Jr.'ın ise, isim ve soyadlarını bir kripto para şirketine lisanslama izni verdikleri ve bu anlaşma karşılığında ilgili şirketten yüzde 30 pay aldıkları öne sürülüyor

Trump yönetimindeki öne çıkan isimlere dair de 'yatırım' iddiaları ABD basınına yansımıştı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bağlantılı aracı kurumun, İran'a saldırılar öncesi büyük bir savunma şirketine yatırım yapmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Bu iddiayı Pentagon yalanlamıştı.

