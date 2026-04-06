İran savaşında her an herşey olabilir! Reuters son dakika haberi duyurdu

İRAN savaşında bugün son dakika gelişmeler bekleniyor. ABD, İran ve bölgesel arabulucular, savaşa kalıcı bir son verebilecek olası 45 günlük bir ateşkes konusunda acil görüşmeler yürütüyor. Reuters "İran ve ABD'ye çatışmaları sona erdirmek için iki aşamalı ateşkes anlaşması sunuldu. Anlaşma kabul edilirse hemen ateşkes olacak ve Hürmüz açılacak. Taslak İran'ın nükleer silahtan feragat etmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeriyor" ifadelerine yer verdi.

İRAN savaşında ara bulucu olan Pakistan yönetimi İran ile ABD arasındaki çatışmaları sona erdirecek kapsamlı bir plan hazırladı. Reuters ajansının haberine göre bu plan iki aşamalı. İran ve ABD anlaşırsa hemen ateşkes devreye girecek ve Hürmüz Boğazı açılacak. İngiliz basınına göre teklif edilen taslak metin bugün yürürlüğe girebilir.

2 AŞAMALI PLAN

Önerilen anlaşma iki aşamadan oluşuyor: Birincisi, daha geniş kapsamlı müzakerelere zaman tanımak için 45 günlük bir ateşkes; ikincisi ise İran'ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konularını ele alan kalıcı bir çözüm. Taslağa göre ilk aşamada acil bir ateşkes ilan edildikten sonra ABD ve İran kalıcı bir barış anlaşması için müzakere masasına oturacak. Reuters gelişmeyi şöyle duyurdu:

-İran ve ABD'ye çatışmaları sona erdirmek için iki aşamalı ateşkes anlaşması sunuldu. Anlaşma kabul edilirse hemen ateşkes olacak ve Hürmüz açılacak.

-Taslak İran'ın nükleer silahtan feragat etmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeriyor"

İRAN'DAN GELEN CEVAP

İran'dan ABD'nin ateşkes teklifine gelen yanıtlar karışık. Tahran'ın Pakistan'ın taslak teklifini aldığı ve incelediği belirtilirken üst düzey bir yetkili yaptığı son dakika açıklamasında "Teklifi inceliyoruz. Ancak herhangi bir son tarih baskısını kabul etmeyeceğiz. ABD'nin henüz ateşkese hazır olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

BARIŞ İÇİN SON FIRSAT DENİYOR

Arabulucular, büyük çaplı yıkımı önlemek için önümüzdeki 48 saatin kritik önem taşıdığının altını çizerek geri sayımın başladığını belirtti. Görüşmeler İran'ın sivil altyapısına yönelik saldırılar ve Körfez ülkelerindeki petrol ve su tesislerine misilleme saldırılarını içerebilecek büyük bir tırmanmayı önlemek için son fırsat olarak görülüyor.